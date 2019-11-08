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دعا النائب في البرلمان المغربي، شقران إمام، إلى فتح أبواب مساجد المملكة لغير المسلمين الراغبين في زيارتها، وعدم منعهم من دخولها، كما هو معمول به حاليا.

وقال النائب في "حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: "صحيح أن هناك اعتبارات دينية، ولكن يجب أن يكون هناك اجتهاد لرفع منع زيارة المساجد على غير المسلمين".

وأضاف، أن "منع غير المسلمين من الدخول إلى المساجد ينبغي أن تتم معالجته بالعقل وليس العاطفة"، مشيرا إلى "عبارة المنع تكتب باللغة العربية ولا يفهمها الأجانب حتى".

وتختلف آراء المذاهب الفقهية الإسلامية حول مسألة دخول غير المسلمين إلى المساجد، بين مجيز، كالمذهب الشافعي، ومحرم، على غرار المذهب المالكي الذي يتبعه المغرب.

يذكر أن مساجد المغرب تعلق أمام أبوابها في المناطق التي يزورها السياح لوحات مكتوب عليها "يمنع الدخول على غير المسلمين".