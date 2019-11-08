الجيش المصري ينفذ عملية إنزال بحري غير مسبوقة (صور)

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نفذت قوات الجيش المصري عملية إنزال بحري غير مسبوقة باستخدام حاملة المروحيات "ميسترال"، في التدريب البحري المصري اليوناني القبرصي المشترك "ميدوزا-9".

وأظهرت الصور قيام قوات الجيش المصري بعملية الإنزال البحري في البحر المتوسط، حيث يشتعل الصراع على الغاز في شرق المتوسط مع تركيا.

كما أوضحت الصور قيام القوات المشاركة في المناورات باستخدام طائرات الهليكوبتر لدعم عملية الإنزال عبر سفن "ميسترال".

وكان وزراء الدفاع المصري، محمد أحمد زكي، واليوناني، نيكوس بانايوتوبولوس، والقبرصي، سافاس أنغيليديس، قد عقدوا اليوم الثلاثاء، محادثات ثلاثية في أثينا، وقعوا خلالها وثيقة مشتركة تدين، حسبما نقلته وزارة الدفاع المصرية، "عدوان" تركيا في المياه الاقتصادية القبرصية و"العدوان" على أراضي سوريا، تزامنا مع انطلاق المناورات العسكرية "ميدوزا-9".