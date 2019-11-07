مصرع 5 مصريين في الكويت

A + A -

أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر عن مصرع 5 عمال مصريين في حادث مروري بالكويت.

ويتابع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت وفاة المصريين في الحادث الذي وقع بجسر أبو حليفة بالأحمدي، فضلا عن متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن التعويض، وإجراءات نقل الجثامين بالتعاون مع القنصلية المصرية.

وتلقى الوزير تقريرا عاجلا، عبر المستشار العمالي أحمد يوسف، أشار فيه إلى أن الحادث وقع اليوم أثناء توجه ميكروباص شركة "تشيد الجزيرة" رقم: 94375/7 إلى موقع العمل، وكان يقل 12 عاملا.

وأوضح المستشار العمالي أنه في أثناء سير الميكروباص، حدث انفجار في العجل الخلفي، وأثناء تغييره، اصطدم صهريج لنقل المياه بالعمال ودهسهم، ونتج عن الحادث وفاة 5 عمال مصريين هم: محمد أحمد بهجت أحمد، من أسيوط، وجمال سليم عبيد رسلان، من قنا، ومكرم عجايبي شحاته فرج، من القاهرة، وأحمد عبد الله حسن عبد الله، من سوهاج، وحمادة عبد اللطيف شرقاوي عبد اللطيف سائق الميكروباص، من سوهاج.

ويتابع مكتب التمثيل العمالي حاليا إجراءات الطب الشرعي، فضلا عن نقل الجثامين لأرض الوطن، فضلا عن تعويضاتهم ومستحقاتهم.