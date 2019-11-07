نتنياهو لمنتخب إسرائيلي: زيارتكم إلى الإمارات لم تكن صدفة

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اعتبر رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن مشاركة المنتخب الإسرائيلي لتصميم الروبوتات في أولمبياد دبي لم تكن صدفة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس ما يحدث "فوق سطح الماء".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، بأن نتنياهو، استقبل الأربعاء، مع وزير العلوم، أوفير أكونيس، بالقدس، المنتخب الإسرائيلي الذي شارك في أولمبياد الروبوتات في دبي.

وهنأ نتنياهو، حسب البيان، أعضاء المنتخب من طلاب المدرسة الثانوية الإقليمية في مجدو، على "إنجازاتهم في المسابقة"، فيما عرضوا بدورهم على رئيس الوزراء "الروبوت الذي بنوه والذي فاز فيها بعدد من الميداليات".

وقال نتنياهو، خلال اللقاء: "هذا حقا شرف عظيم لدولة إسرائيل. لقد كنتم في دبي وهذا ليس صدفة، فهذا يمثل ما يحدث فوق سطح الماء".

وأضاف: "هناك بطبيعة الحال تيارات تحدث تحت سطح الماء، وهذا هو أحد الأسباب لذلك. السبب لقيام دولة إسرائيل بإقامة علاقات مع دول كثيرة هو امتلاكنا لتكنولوجيا ولقدرات عسكرية ومدنية من شأنها مواجهة عدو مشترك. وما قمتم به يشكل زيادة على ذلك، وهذا لا بأس به على الإطلاق".

وفاز المنتخب الإسرائيلي بالميدالية الفضية في المسابقة التي جرت في دبي أواخر أكتوبر، وشاركت فيها 191 بعثة من 191 دولة، كما نال جائزة خاصة بفضل قيامه بتقديم مساعدة استثنائية للبعثات الأخرى.

وتحدث نتنياهو كثيرا في الأشهر الماضية عن زيادة التوجه نحو التطبيع مع دول الخليج العربية في ظل مواجهة "العدو المشترك"، في إشارة إلى إيران.

وسبق أن زار وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم 30 يونيو 2019، أبو ظبي، وأجرى لقاء مع "مسؤول إماراتي كبير" لبحث "تطبيع استخباراتي وأمني"، وعرض مبادرة حول التعاون الاقتصادي الإسرائيلي الخليجي.

وفي 6 أكتوبر، أعلنت إسرائيل أن وزير خارجيتها قدم مبادرة واسعة لدول الخليج العربية لإبرام اتفاق ثنائي بينها وإسرائيل وإنهاء النزاع بين الطرفين للتركيز على مواجهة إيران.