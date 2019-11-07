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بعد اعتقالهم في سوريا.. تفاصيل حول زوجة البغدادي وشقيقته وصهره

7
NOVEMBER
2019
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عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سلطات بلاده اعتقلت زوجة زعيم تنظيم "داعش" القتيل أبو بكر البغدادي، وشقيقته وصهره، نشرت "رويترز" صورهم نقلا عن مسؤولي أمن أتراك.
 
وأفاد مسؤولو الأمن الأتراك بأن الصورة الأولى لزوجة البغدادي وتدعى أسماء فوزي محمد الكبيسي، مشيرين إلى أنها عرّفت نفسها للسلطات التركية على أنها "رانيا محمود".
 
صورة المرأة الثانية تعود لرسمية عواد، شقيقة البغدادي البالغة 65 عاما، والتي كانت تعيش مع زوجها وأبنائها الخمسة بالقرب من مدينة أعزاز على الحدود التركية، والثالثة لزوجها الذي لم يكشف عن اسمه.
 
اللافت أن مسؤولا في ما يسمى بالجيش الوطني السوري الموالي لتركيا أعلن أن رسمية عواد، شقيقة البغدادي، كانت تعيش وأسرتها في شمال غرب سوريا كلاجئين بوثائق وأسماء مزورة، وأنهم وصلوا قبل نحو 6 أشهر إلى مدينة أعزاز الحدودية، حيث تم القبض عليهم خلال حملة أمنية.
 
 وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن سلطات بلاده اعتقلت زوجة البغدادي "ولم تثر ضجة" بهذا الشأن، وأنها اعتقلت أيضا "شقيقة البغدادي وصهره في سوريا".
 
ويأتي اعتقال زوجة وشقيقة البغدادي وصهره من قبل "قوات تركية" في سوريا، بعد وقت قصير من القضاء على البغدادي إثر عملية نفذتها قوات خاصة أمريكية في محافظة إدلب في 27 أكتوبر الماضي.
روسيا اليوم
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