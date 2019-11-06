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الجزائر.. نقل المعارض لخضر بورقعة من السجن إلى المستشفى

6
NOVEMBER
2019
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أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن المعارض الجزائري، لخضر بورقعة، نقل مساء اليوم الثلاثاء، من سجن الحراش إلى المستشفى بشكل عاجل دون علم عائلته، حيث أجرى عملية جراحية.
 
وقالت صحيفة "الخبر" نقلا عن مصادر، إن المجاهد لخضر بورقعة أجرى عملية جراحية ناجحة على مستوى البطن، بعد أن نقل على عجل إلى مستشفى "مصطفى باشا".
 
وأكد أحد محامي لخضر أنه خرج من غرفة العمليات وهو بصحة جيدة، مشيرا إلى أن المعارض الموقوف لم يكن يعاني من أي آلام.
 
وكانت عائلة بورقعة قد طالبت قبل أيام بالإفراج عنه، مشيرة إلى أنه يعاني من "الإهمال والاستغلال والإهانة"، بحسب بيان لها.
 
جدير بالذكر أن لخضر بورقعة، أحد قادة جيش التحرير الجزائري خلال حرب الاستقلال ضد فرنسا، يقبع في سجن الحراش المؤقت منذ أكثر من 4 أشهر بتهمتي "إهانة هيئة نظامية" و"إضعاف الروح المعنوية للجيش".
 
وعرف بورقعة بمعارضته الشرسة لنظام بوتفليقة منذ عقود، وكثف مؤخرا انتقاداته لقيادة الجيش، ويعد من أشد الداعمين للاحتجاجات الجارية في الجزائر.
روسيا اليوم
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