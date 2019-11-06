الأمن السعودي يقبض على شابين قاما بـ "تصرفات شاذة" في الرياض

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ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يقومان "بتصرفات شاذة" في إحدى المركبات بطريق عام في العاصمة الرياض.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن القبض على الشابين جرى بعد انتشار مقطع فيديو على حسابات الناشطين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، وثق تصرفاتهما "ومجاهرتهما بالمعاصي".

ولفتت الصحيفة إلى أن الفيديو صاحبته مطالبات واسعة بالقبض عليهما وتطبيق الأنظمة حيالهما.

وتداول ناشطون سعوديون منذ الأحد هذا المقطع الذي يظهر شابين قالوا إنهما "يمارسان الشذوذ" في سيارة تمر من شارع الملك فيصل في العاصمة الرياض.