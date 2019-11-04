تقارير قالت إن ولي عهد السعودية اشتراها... لوحة دافنشي "مخلص العالم" تثير الجدل من جديد

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دعا القائم بأعمال مدير اتحاد المتاحف الفرنسية، كاريس دركون، المالك المفترض للوحة ليوناردوا دافنشي، "مخلص العالم"، إلى إعادتها إلى متحف اللوفر.

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وذكر موقع " Artnet News" أن دركون أعلن عن ذلك خلال معرض "دافوس الصحراء"، الذي نظمه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يعتبر المالك المحتمل للوحة "مخلص العالم"، بعد اقتنائها بـ450 مليون دولار سنة 2017.

واعتبر دركون أنه إذا عادت هذه اللوحة إلى متحف اللوفر سيكون الجميع رابحا، لأن ذلك سيجعل اللوحة ليس فقط ملكا للجميع ولكن ستكون متاحة للعموم.

هذا ولم يتحدث ممثلو متحف اللوفر في باريس وأبوظبي عن مكان اللوحة، رغم أن منظمو معرض "دافنشي" الذي تم افتتاحه يوم 24 أكتوبر الماضي، كانوا يأملون حتى آخر لحظة في أن يتم عرض هذه اللوحة خلال معرض "دافوس الصحراء".

وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق أن الأمير محمد بن سلمان اشترى لوحة دافنشي مقابل 450 مليون دولار قبل عامين.