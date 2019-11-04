living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقارير قالت إن ولي عهد السعودية اشتراها... لوحة دافنشي "مخلص العالم" تثير الجدل من جديد

4
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دعا القائم بأعمال مدير اتحاد المتاحف الفرنسية، كاريس دركون، المالك المفترض للوحة ليوناردوا دافنشي، "مخلص العالم"، إلى إعادتها إلى متحف اللوفر.
 
تقارير قالت إن ولي عهد السعودية اشتراها... لوحة دافنشي صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان يشتري أغلى قصر في العالم (صور + فيديو)
وذكر موقع " Artnet News" أن دركون أعلن عن ذلك خلال معرض "دافوس الصحراء"، الذي نظمه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يعتبر المالك المحتمل للوحة "مخلص العالم"، بعد اقتنائها بـ450 مليون دولار سنة 2017.
 
واعتبر دركون أنه إذا عادت هذه اللوحة إلى متحف اللوفر سيكون الجميع رابحا، لأن ذلك سيجعل اللوحة ليس فقط ملكا للجميع ولكن ستكون متاحة للعموم.
 
هذا ولم يتحدث ممثلو متحف اللوفر في باريس وأبوظبي عن مكان اللوحة، رغم أن منظمو معرض "دافنشي" الذي تم افتتاحه يوم 24 أكتوبر الماضي، كانوا يأملون حتى آخر لحظة في أن يتم عرض هذه اللوحة خلال معرض "دافوس الصحراء".
 
وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق أن الأمير محمد بن سلمان اشترى لوحة دافنشي مقابل 450 مليون دولار قبل عامين.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout