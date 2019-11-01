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هزات أرضية تضرب مصر ومنطقة الخليج

1
NOVEMBER
2019
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أعلنت هيئات مختصة برصد الزلازل في مصر وبعض الدول في منطقة الخليج عن رصدها هزات أرضية بقوى متفاوتة ضربت المنطقة، اليوم الخميس.
 
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس الشبكة القومية للزلازل، أحمد بدوي، قوله إن أجهزة الشبكة سجلت حدوث زلزال بقوة 3.4 ريختر، بالصحراء الغربية وبعمق 7 كيلومترات، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا اليوم الخميس.
 
وأضاف أحمد بدوي أن الزلزال حدث بمنخفض القطارة، على بعد 120 كلم غرب الفيوم، موضحا أنه لم يشعر به أحد، نظرا لأن قوته ضعيفة.
 
من جانبه، أفاد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات عبر حسابه على "تويتر"، بأن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز، سجلت هزة بقوة 4.6 درجة ريختر في الخليج العربي، الساعة 19:44 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
 
وأضاف المركز أن الهزة شعر بها بعض السكان.
 
من جهته، أعلن مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، عن رصد زلزال بقوة 4.9 درجة بمقياس ريختر في منطقة الخليج.
 
‫وأضاف أن عمق الزلزال يبلغ 20 كلم، ويبعد عن ولاية خصب في عمان نحو 148 كلم.
روسيا اليوم
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