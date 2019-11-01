وزراء خارجية ست دول يرحبون بإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية

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أثنى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية، اليوم الجمعة، على إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم الأربعاء الماضي.

وقال وزراء خارجية الدول الست في بيان مشترك: "نحيي عمل أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لسوريا، غير بيدرسن، على إطلاقهم لهذه المبادرة".

وأضاف البيان:"هذه مرحلة إيجابية منتظرة منذ فترة طويلة وهي تتطلب أفعالا وتعهدات قوية لكي تنجح .. نحن ندعم الجهود لخلق مناخ آمن وحيادي يسمح لسوريا بتنظيم انتخابات حرة ومنتظمة تحت رعاية الأمم المتحدة".

واعتبر الوزراء أن هذه المبادرة تأتي لتكملة تطبيق باقي الشقوق المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254، خاصة بما يتعلق بإشراك جميع السوريين، ومنهم النساء، في العملية السياسية.

وشدد الوزراء على ضرورة تطبيق الوقف الفوري والحقيقي لإطلاق النار على كامل الأراضي السورية، مشددين على عدم وجود حل عسكري في سوريا "لأن الحل الوحيد هو حل سياسي".

من جهته قال ممثل وفد المعارضة السورية، عبد الحكيم بشار، سابقا إن العمل الرئيسي للجنة الدستورية سيبدأ الاثنين المقبل بمشاركة 45 شخصا، مضيفا أن الوفود ستقوم قبل ذلك بمناقشة المسائل التنظيمية.

وتتكون اللجنة من 3 أجزاء متساوية، ويضم كل منها 50 ممثلا من كل من المعارضة والحكومة والمجتمع المدني. ومن المتوقع أن يقوم الـ150 المشاركون في اللجنة بتقرير مصير المشاريع الدستورية التي ستصوغها اللجنة المصغرة التي تضم 45 شخصا.

ويهدف نشاط اللجنة الدستورية السورية إلى إعداد الإصلاح الدستوري في سوريا تحضيرا لإجراء الانتخابات العامة ولوضع بداية لعملية التسوية السياسية في هذا البلد العربي.