السلطات العراقية تنفي إغلاق منفذ حدودي مع إيران

A + A -

نفت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأربعاء، إغلاق منفذ زرباطية - مهران الحدودي مع ايران.

وقالت في بيان صحفي "نؤكد ان منفذ زرباطية - مهران الحدودي مفتوح، ويعمل بكل طاقته الاستيعابية وحركة المسافرين والتجارة طبيعية".

وأضافت أنها "مستمرة بعملها الإشرافي والرقابي في الدوائر العاملة داخل المنفذ بدون أي عائق".

وفي وقت سابق من اليوم قطع متظاهرون عراقيون في قضاء بدرة (70 كم شرق الكوت مركز المحافظة) طريقا مؤدية إلى معبر مهران الحدودي مع إيران في محافظة واسط جنوب شرقي البلاد، ما أدى لتوقف حركة المرور إلى المعبر ذهابا وإيابا.