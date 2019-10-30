نائب سابق يعلق على تغريدة الصدر

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أكد النائب العراقي السابق شيروان الوائلي اليوم الأربعاء، أن تغريدة مقتدى الصدر الأخيرة سينتج عنها قرار هام، ولفت إلى أن اجتماع رؤساء الكتل سيتضمن استقالة الحكومة.

ونشر الصدر يوم أمس الثلاثاء تغريدة عبر تويتر، قال فيها: "جوابا على كلام الأخ عادل عبد المهدي، كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك".

وأضاف: "أما إذا رفضت، فإنني أدعو الأخ هادي العامري إلى التعاون من أجل سحب الثقة عنك فورا، والعمل معا لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها والاتفاق على إصلاحات جذرية من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت".

وتابع: "في حال عدم تصويت البرلمان، فعلى الشعب أن يقول قوله"، مختتما تغريدته بهاشتاغ "#ارحل".

وذكر الوائلي أن "الاجتماع المقصود لرؤساء الكتل الكبيرة سيكون لمناقشة تداعيات الأزمة، مؤكدا على أنه سيتضمن الخيارات المطروحة التي منها استقالة الحكومة".

ويشهد العراق موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الحالية تطالب بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل.