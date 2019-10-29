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وسائل إعلام مصرية: مقتل 13 إرهابيا بعملية أمنية في العريش شمال سيناء

29
OCTOBER
2019
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أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 13 "إرهابيا" جراء عملية أمنية نفذت في مدينة العريش شمال سيناء.
 
وأوضحت التقارير الإعلامية أن قطاع الأمن الوطني المصري تلقى معلومات حول "اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص، دائرة قسم شرطة اول العريش، وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية".
 
وأوضحت أنه جرى "على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مصرع  13 منهم".
 
وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن قوات الأمن عثرت بحوزة القتلى على 6 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش، وعبوة متفجرة ، وحزامين ناسفين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
 
وتشهد محافظة شمال سيناء حملة عسكرية كبيرة تشنها القوات المصرية ضد جماعات مصنفة "إرهابية" على رأسها "ولاية سيناء"، المعروفة سابقا، قبل مبايعتها لتنظيم "داعش"، باسم "أنصار بيت المقدس"، والمسؤولة عن هجمات عديدة على عناصر الأمن أو السياسيين في المنطقة.
 
المصدر: وسائل إعلام مصرية
روسيا اليوم
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