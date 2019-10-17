المغرب.. إحالة أم رمت أطفالها من سطح عمارة إلى المحكمة

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أفادت مصادر مطلعة في المغرب، بأن الأم التي قامت برمي أطفالها الثلاثة من سطح مسكنهم، الأحد الماضي بحي أناسي في الدار البيضاء، تمت إحالتها للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف.

وأشارت المصادر، إلى أن "السيدة جرى توقيفها مباشرة بعد ارتكابها الحادث المفجع الذي هز منطقة أناسي بمقاطعة سيدي البرنوصي، وأنه سيتم التماس إجراء جلسة طبية للوقوف على حالتها النفسية بعد مثولها أمام قاضي التحقيق".

وطالبت أسرة السيدة الجمعيات النسائية الحقوقية والفاعلين بمساندتها والوقوف معها في محنتها، ودعمها ماديا ومعنويا لاجتياز هذا الوضع.

وأقدمت المواطنة المغربية مساء الأحد الماضي على رمي أطفالها الثلاثة من سطح العمارة التي تقطن بها في حي أناسي بالدار البيضاء، والذين جرى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وسارع الفريق الطبي في المستشفى إلى وضع الأطفال بقسم الإنعاش، حيث قال رئيس القسم عبد العزيز سليلك، إن "المصابين الثلاثة تحت المراقبة الطبية المباشرة".

وأوضح سليلك، أن "رضيعا أصيب إصابات بليغة في الجمجمة، فيما إصابة الطفلين الآخرين أقل خطورة"، مشيرا إلى أنهما يخضعان بدورهما لمراقبة طبية لإجراء تحاليل إضافية عليهما.

المصدر: هسبريس