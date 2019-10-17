"بائع الماء" اليمني يمثل أمام القضاء.. ويوجه رسالة لوالده

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رفعت والدة الطفل اليمني الذي خطف الأضواء بجمال صوته، عمرو أحمد، قضية ضد والده حتى يسمح له بالسفر إلى لبنان للالتقاء بالملحن صبحي محمد.

وبعد انتشار فيديو لعمرو وهو يؤدي أغنية "حبيبي أنت وينك من زمان" للفنان اليمني صلاح الأخفش بينما كان يبيع الماء، استضافته القنوات الفضائية وحظي بشعبية كبيرة، ليحصل مؤخرا على عرض فني من الملحن صبحي محمد لإطلاق أغنية وفيديو كليب.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، رفض والد عمرو السماح له بالسفر إلى لبنان، وطلب مبلغا ماديا كبيرا لقاء ذلك، الأمر الذي رفضه الملحن.

ونال عمرو البالغ من العمر 8 سنوات شهرة فائقة في العالم العربي منذ اكتشاف موهبته، حيث غزت فيديوهاته مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه الملحن والموزع الموسيقي اللبناني صبحي محمد نداء من أجل التواصل مع الطفل اليمني، معلنا عبر حسابه في "فيسبوك" أنه سيتبناه فنيا وسيتكفل بكل ما يلزم، مشيرا إلى أن الطفل سيصل إلى لبنان بعد 10 أيام.

لكن الفرحة لم تكتمل بعد رفض الأب السماح لطفله بالسفر خارج اليمن، الأمر الذي دفع عمرو لنشر فيديو مناشدة لوالده حتى لا يقف في وجه مستقبله ويكسر أحلامه.