مصر.. إحباط محاولة استهداف مركز أمني بالعريش

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أعلنت الداخلية المصرية، الخميس، إحباط محاولة لاستهداف أحد المراكز الأمنية الواقعة في العريش شمال سيناء، بهجوم إنتحاري.

وبحسب البيان الصادر عن الداخلية المصرية، فقد قتل منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله.

وأسفرت مداهمة أمنية لمزرعة في مدينة العريش، شمال شرقي مصر، الشهر الماضي، عن مقتل 15 إرهابيا، متورطين في عمليات عدائية سابقة.

وقالت وقتها وزارة الداخلية: "استمرارا للجهود المبذولة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت تورطها في تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص (منطقة العبور) دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية".

وتابع البيان: "تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع (عدد "15" من تلك العناصر) وعُثر بحوزتهم على ("9" بنادق آلية، "3" بنادق خرطوش، "2" عبوة ناسفة، "1" حزام ناسف)".

وتحارب مصر منذ فترة طويلة متطرفين يشنون هجمات أودت بحياة المئات من رجال الجيش والشرطة والمدنيين في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.