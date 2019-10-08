العاهل الأردني يمنح مفتي سوريا وساما رفيعا تقديرا لجهوده

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منح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المفتي العام لسوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، وسام التميز، خلال المؤتمر العام الثامن عشر لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي في الأردن.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن العاهل الأردني منح حسون الوسام "تقديرا لجهوده المتميزة في مجال الفقه الإسلامي والإفتاء".

كما كرم العاهل الأردني عددا من القيادات المشاركة في أعمال المؤتمر من بينهم الشيخ صلاح ميتايفيتش مجييف، مفتي عام الشيشان، والدكتور محمد توفيق رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء بلاد الشام.

يشار إلى أن المؤتمر الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام، يشارك به نحو 70 عالما من أعضاء أكاديمية آل البيت الملكية، يمثلون مؤسسات إسلامية من جميع المذاهب والمدارس والاتجاهات الفكرية الإسلامية من 30 دولة عربية وإسلامية وأجنبية.

يذكر أن مؤسسة آل البيت الملكية تأسست عام 1980، وتضم نحو 120 عضوا من كبار العلماء والمفكرين من أكثر من 36 دولة في العالم.