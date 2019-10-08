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إسرائيل تعزل نفسها عن العالم بمناسبة عيد الغفران

8
OCTOBER
2019
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تفرض إسرائيل اليوم الثلاثاء إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية بمناسبة "عيد الغفران" وهو يوم تعزل فيه إسرائيل نفسها كليا عن العالم ويصوم فيه اليهود من مغيب الشمس إلى مغيب الشمس.
 
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه "خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ستكون معابر الضفة الغربية وقطاع غزة مغلقة أمام الدخول إلى إسرائيل، باستثناء الحالات الإنسانية العاجلة، نظرا لحلول يوم الغفران في إسرائيل".
 
وأضاف البيان بأن "المعابر الحدودية مع الدول المجاورة ستغلق بدءا من ظهر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 13:00، لتفتح مجددا في العاشرة من مساء الأربعاء".
 
وتتوقف في هذا اليوم حركة المواصلات والملاحة الجوية تماما، حيث يُغلق مطار "بن غوريون" الدولي أمام حركة هبوط وإقلاع الطائرات، كما تغلق أبواب كافة المؤسسات والمرافق الخاصة والعامة لمدة يوم كامل.
 
وذكرت قناة "مكان" العبرية أن "اليهود في إسرائيل والمهجر يحتفلون مساء اليوم ونهار غد بيوم صوم الغفران (يوم كيپور) وهو أقدس يوم في الأعياد والشعائر الدينية اليهودية. ويستمر الصيام فيه حوالي 26 ساعة تُكرَّس معظمها للعبادة والصلوات والابتهالات وطلب المغفرة من الله".
 
وفي هذا اليوم تتوقف حركة المواصلات العامة والخاصة في أنحاء البلاد كافة وتُعطل جميع الدوائر والمؤسسات والخدمات العامة باستثناء خدمات الإسعاف والنجدة والأمن، كما تعطل كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
 
وأضافت القناة: "منذ فجر اليوم انتشرت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود في أنحاء القدس، خاصة في محيط الحرم القدسي الشريف وحائط (المبكى)، وستنصب الحواجز على محاور الطرق بين شطري العاصمة ابتداءً من عصر اليوم وستمنع السيارات من دخول الأحياء الغربية حتى مساء غد الأربعاء".
 
وتوافد عشرات الآلاف من اليهود الليلة الماضية إلى ساحة حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى المبارك والمسمى لديهم حائط "المبكى" حيث أدوا الصلوات التي تسبق يوم الغفران.
روسيا اليوم
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