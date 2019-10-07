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من هو الحارس الجديد لملك السعودية؟

7
OCTOBER
2019
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تناقلت وسائل إعلام سعودية وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات حول حارس الملك السعودي الجديد، العميد سعد بن مسفر القحطاني.
 
وأفادت بأن الحارس الجديد، هو "العميد سعد بن مسفر بن بداح بن حلاص الحواصلة آل عاطف القحطاني"، عمل في قوات الجيش السعودي برتبة عميد، وشغل منصب حارس ضمن الحرس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.
 
تمت ترقية القحطاني إلى رتبة عميد في الحرس الملكي في العام 2015، وذلك بعد ترقية الراحل عبد العزيز الفغم حارسا شخصيا للملك سلمان.
 
ورصدت كاميرات وسائل الإعلام، يوم الأحد، أول ظهور للعميد القحطاني، الحارس الشخصي الجديد للعاهل السعودي، لأول مرة خلال أدائه المهمة خلفا لسلفه الراحل، اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم.
 
 والتقطت صور للقحطاني وهو يرافق العاهل السعودي خلال استقباله في الرياض رئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبد الفتاح البرهان، ورئيس حكومة السودان، عبد الله حمدوك.
روسيا اليوم
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