"عض بأسنان آدمية".. تفاصيل مروعة في مأساة وفاة طفلة الـ5 سنوات

أصيبت بالغرغرينا
وأرجع التقرير وفاة الطفلة إلى إصاباتها بغرغرينا في الطرفين السفليين والتهابات قيحية بمواضع إصابتها أدت إلى حدوث صدمة تسممية غير مرتجعة تسببت في فشل بوظائف الجسم الحيوية في (القلب والكبد والرئتين والكليتين)، وانتهى الأمر بحدوث هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والوفاة لم تفلح منها محاولات علاج المجني عليها.
كما تبين للطبيب الشرعي أنه بالفحص الموضعي لمنطقة فرج المجني عليها أن غشاء بكارتها سليم ولم يفض، كما أنه مضى على الوفاة لحين فحص وتشريح الجثة مدة حوالي أقل من اليوم، وذلك حكما على التغيرات الرمية التي طرأت على الجثة.
وكانت النيابة العامة قد نفت وجود آثار اعتداءات جنسية على جسد الطفلة، بعكس ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمرا بإحضار المتهمين في الواقعة، وهم الجدة، ووالدة الطفلة، وأخوالها ومتهمين آخرين، وجميع هؤلاء يسكنون في قرية بساط كريم الدين بمحافظة الدقهلية.
وبعد التحريات التي أجرتها السلطات تبين أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين انفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلا إلى حضانة الجدة بحكم قضائي بسبب فقدان والدتهما البصر.
واستمعت النيابة لأقوال الطفلتين وشهود العيان على الواقعة، والذين أكدوا جميعهم على حقيقة اعتداء المتهمة (الجدة) على الطفلتين المجني عليهما بالضرب والحرق، بينما أكدت الطفلة الأخرى أنه تم الاعتداء عليها بأدوات صلبة.
وقد أقرت المتهمة بضرب وتعذيب الطفلتين جنة وأماني وإحداث إصابات أودت بحياة جنة، كما أنها قامت بضرب المجني عليها وشقيقتها وحرقهما، وادعت أن ذلك الإيذاء كان بدافع "التربية" حسب وصفها.
الحرة