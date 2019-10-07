"عض بأسنان آدمية".. تفاصيل مروعة في مأساة وفاة طفلة الـ5 سنوات

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آثار "حروق متكررة وعض بوحشية بغرض الإذلال"، تفاصيل جديدة كشف عنها تقرير الطب الشرعي في قضية وفاة الطفلة جنة التي هزت الرأي العام المصري.

التقرير أثبت وجود تلك الآثار على جسد الطفلة التي توفيت وهي في الخامسة من عمرها، جراء تعذيب جدتها الوحشي لها.

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن جسد المجني عليها ظهر عليه علامات حروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى خاصة في مناطق الظهر، والعانة، والإليتين.

وقد تم تعذيب الطفلة بالحرق باستخدام جسم صلب ساخن، مثل استخدام شرشرة حديد وكي المجني عليها بها.

وكانت جنة وشقيقتها أماني قد تعرضا لاعتداءات وحشية على يد جدتهما بدافع "التربية" على حد وصف الأخيرة والتي أقرت بجرمها أمام النيابة العامة.

وكشف الطبيب الشرعي عن حروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية مستطيلة الشكل وواقعة بالظهر والصدر والطرفين العلويين ومثلها ينشأ من جراء ملامسة سطح الجسم في هذه المواضع لجسم صلب ساخن محدود السطح أيا كان نوعه.

وأكد التقرير وجود كدمات شريطية مزدوجة الحافة واقعة بالظهر وبيمين الصدر ومثلها ينشأ من جراء التعدي على المجني عليها بالضرب باستخدام جسم راض لين أيا كان نوعه، وكدمات بيضاوية الشكل واقعة بوحشية على العضدين الأيمن والأيسر ومثلها ينشأ من جراء التعدي على المجني عليها بالعض بأسنان آدمية.

كما أشار التقرير إلى وجود كدمات بيضاوية ملتفة حول مفصل الكاحل الأيمن، والرسغين ومثلها ينشأ جراء تقييد المجني عليها برباط أيا كان نوعه بقوة وبعنف وجميع الإصابات السالفة تشير إلى التعدي بالضرب على المجني عليها بغية تعذيبها وإذلالها.