أجراس المدارس تقرع من جديد في الأردن

A + A -

عاد نحو مليون ونصف المليون طالب في المدارس الحكومية الأردنية، اليوم الأحد، لمقاعد الدراسة بعد التوصل لاتفاق بين الحكومة والمعلمين يقضي بمنحهم علاوات وامتيازات لإنهاء إضرابهم.

واستمر الانقطاع عن الدراسة في المملكة 4 أسابيع، استجابة لإعلان نقابة المعلمين البدء بإضراب المعلمين عن التدريس من يوم الأحد 8 سبتمبر الماضي وحتى مساء أمس السبت.

وكانت مدارس المملكة قد بدأت دوامها بعد انتهاء العطلة الصيفية يوم الأحد الأول من سبتمبر الماضي، لمدة أسبوع فقط، وبعدها بدأ الإضراب.

وتوصلت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين، التي تضم نحو 140 ألف معلم، فجر اليوم الأحد، إلى اتفاق بمنح علاوات وامتيازات للمعلمين من أجل إنهاء إضرابهم وعودة المؤسسات التعليمية إلى عملها الطبيعي.