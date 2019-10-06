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نشرت صحيفة الإندبندنت أون صنداي تقريراً لكونراد دانكان بعنوان: "سعياً منها لدعم القطاع السياحي.. السعودية تُسقط شرط المحرم عن النساء عند الإقامة في فنادقها".

ويقول دانكان إن "المملكة أعلنت أنها لن تطلب من السائحين القادمين إليها تقديم وثائق تُثبت زواجهم كي تسمح للرجال والنساء منهم بالإقامة معاً في غرفة واحدة في الفنادق، وذلك في محاولة من الرياض لجذب المزيد من السائحين، وتمهيد الطريق أمام غير المتزوجين للقدوم إلى المملكة، التي تمنع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، كما أنها تُيسر للنساء اللواتي لا محرم لهن إجراءات حجز غرفة في الفنادق دون وجود رجال معهن حتى لو كن من السعوديات".

ويضيف دانكان أن المملكة بدأت الأسبوع الماضي نظاماً جديداً لمنح تأشيرات الدخول للسائحين من 45 دولة في محاولة لجذب السياحة وتنويع مصادر دخلها في القطاعات الأخرى غير النفط، وقد أصبحت النساء الوافدات غير مُلزمات بارتداء الملابس التي تغطي أجسادهن بالكامل كما كان يحدث سابقا، لكن الخمور ما تزال ممنوعة.

ورغم هذا من المتوقع أن تدفع التدفقات السياحية المتوقعة إلى مزيد من الانفتاح، إذ يتوقع بعضهم أن يصل عدد السائحين إلى 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.