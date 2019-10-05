آل الشيخ يتوعد بمقاضاة محمد علي ويهدد بترحيله من إسبانيا

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لندن- عربي21 - توعّد رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، باتخاذ إجراءات قانونية، والتقدم ببلاغ رسمي ضده في إسبانيا، حيث يتواجد الأخير هناك، ويملك الأول نادي ألميريا الإسباني.

وقال، في منشور له، الجمعة، على الفيسبوك، باللهجة المصرية، :"يقولك فيه مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها هو للأسف مصري وموجود في إسبانيا الآن، وبصفتي مالك لنادي في إسبانيا وحاصل على الإقامة فيها".

وأضاف آل الشيخ:" نظرا لتجاوزاته وطولة لسانه علي في إحدى المقاطع في اليوتيوب والفيسبوك قررت أن أتخذ الإجراءات القانونية عند أكبر مكتب محاماة في إسبانيا.. يارب أكسب القضية مين عارف ممكن يرحلوه لبلدو الأصلي مع أنه مش أصلي. شكلو مشربش من نيلها".

وأثار المقاول المصري، محمد علي، ضجة واسعة بعد تسجيلات اتهم الجيش ورئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالفساد في قضايا بناء الكثير من القصور الرئاسية والمشاريع الفارهة على حساب الشعب المصري.

وأكد مراقبون أن فيديوهات محمد علي ودعواته للحراك الاحتجاجي، الذي كسر حاجز الخوف لدى المصريون، أربك نظام السيسي وإعلامي، بل أن البعض ذهب إلى أن ما فعله "علي" يُعد أكبر هزة وضربة يتعرض لها النظام من 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن.

وقبل أيام، شنّ محمد علي هجوما ضد تركي آل الشيخ والفنانين المصريين عمرو دياب ومحمد هنيدي بالإضافة إلى الإعلامي المصري عمرو أديب.

وأضاف، في مقطع فيديو له،: "مين تركي ده اللي دمر النادي الأهلي ونادي الزمالك، وللأسف جاب كل المطربين ونجومنا اللي شبعانين فلوس اقعدهم قدامه على الواقف وإلى جانبه عمرو أديب يدفعهم للتوقيع، ناقصكم فلوس؟".

وتابع محمد علي: "طيب احضروا مؤتمر حلو حاجة كدة بريستيج أنتم نجوم مصر، رجل يمضيكم على 10 أعمال ويمضي ده على 20 أغنية الرجل جاي يستثمر يمضي كل واحد على حلقة وعلى أغنية واقفين تمضوا معاه يا نجوم مصر عشان الفلوس، ماكفكوش الفلوس؟ ماكفكوش شهرة؟ ده ربنا كارمكم آخر كرم".