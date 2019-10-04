إحباط مخطّط لاغتيال المرجعية الدينية!

A + A -

أعلن محافظ مدينة النجف الاشرف لؤي الياسري إلقاء القبض على مجموعة دخلت المدينة القديمة في النجف لتنفيذ عملية اغتيال المرجعية الدينية في العراق.



وتحدّث محافظ النجف عن محاولة جهات جرّ التظاهرات الى مكتب المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني، مشيرًا الى إلقاء القبض على عصابتين كانتا تخططان للسطو على مصرفين في النجف والكوفة.



المحافظ عقد مؤتمرًا مع وجهاء وشيوخ المحافظة وبعض ناشطي التظاهرات، مؤكدين على تطبيق مطالب المتظاهرين وفق القانون.



وقال الياسري "أُلقي القبض على المندسين عند حرق المحافظة وكانت عملية مدروسة حيث تم حرق الطابق الذي يحتوي على الملفات الامنية"، وتابع انه "لم نعطِ أيّ أمرٍ بإطلاق النار والشرطة دافعت عن نفسها نتيجة الاعتداءات وهناك مندسون استغلوا التظاهرات".



واوضح أن "العراق والنجف تأثرًا اقتصاديًا، مشدّدًا على أن "غاية المندسين تخريب العراق".