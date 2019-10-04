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مصر.. نجل مبارك يبعث بتحية لوالده بمناسبة نصر أكتوبر

4
OCTOBER
2019
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غرّد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، على موقع "تويتر" بمناسبة نصر السادس من أكتوبر، موجها التحية للقوات المسلحة المصرية، وتحية خاصة وتمنيات بالصحة والعافية لوالده.
 
وجاء في تغريدة مبارك الابن: "تحية لقواتنا المسلحة في ذكرى يوم النصر العظيم وتحية خاصة من القلب لوالدي أدام الله عليه نعمة الصحة والعافية."، كما أرفق التغريدة بمقطع فيديو للرئيس الراحل، محمد أنور السادات، من خطبته التي يعلن فيها النصر:
 
إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب، واجتياح خط بارليف المنيع، وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعدما أفقدت العدو توازنه في 6 ساعات. محمد أنور السادات
 
وتعد حرب أكتوبر، أو حرب تشرين التحريرية وهي حرب شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973، رابع الحروب الإسرائيلية، بعد حروب أعوام 1948 (فلسطين)-1956 (السويس)-1967 (الأيام الستة). وساهمت بعض الدول العربية في تلك الحرب بالدعم العسكري أو الاقتصادي. وتمكنت القوات المصرية من تحطيم خط بارليف وعبور القناة، وتوغلت بعمق 20 كلم في سيناء، بينما دخلت القوات السورية إلى عمق هضبة الجولان وصولا إلى سهل الحولة وبحيرة طبريا.
روسيا اليوم
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