living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 16 قتيلا

3
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

فيما ارتفع عدد القتلى منذ بداية الاحتجاجات في العراق إلى 16 قتيلا، قطعت القوات الأمنية العراقية، الخميس، الطرق الرئيسية بين الأحياء في العاصمة العراقية، في الوقت الذي رفضت فيه بعض مناطق بغداد الاستجابة لحظر التجول الذي فرضته الحكومة العراقية.

فقد كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، علي أكرم، في تصريح لسكاي نيوز عربية أن عدد قتلى الاحتجاجات في عموم العراق ارتفع إلى 16 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى والمصابين 871 شخصا.

وفي محاولة منها لمنع الاحتجاجات التي تجتاح بعض المناطق في بغداد، عمدت القوات الأمنية العراقية الخميس إلى قطع الطرق الرئيسية بين أحيائها، بحسب ما ذكر مراسلنا.

وصباح الخميس أيضا، تجدد إطلاق النار في العاصمة العراقية على خلفية الاحتجاجات المستمرة لليوم الثالث على التوالي رغم قرار حظر التجوال في بغداد، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير أفادت بأن بعض مناطق بغداد الاستجابة لحظر التجول في بغداد بدءا من فجر الخميس حتى إشعار آخر الذي أعلنه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأربعاء.

وجاء قرار عبد المهدي بحظر التجول في العاصمة العراقية بعد مقتل 11 شخصا في مناطق مختلفة من العراق وإصابة أكثر من 400 في يومين من الاحتجاجات.

وكان مجلس محافظة بغداد قرر أيضا تعطيل العمل اليوم الخميس في كل الدوائر التابعة له، بينما قررت السلطات العراقية، مساء الأربعاء، إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وفي وقت متأخر الأربعاء، سمع دوي انفجار في بغداد في وقت متأخر من جهة المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية، وفقا لما ذكرته رويترز.

وأكد جندي عراقي بالمنطقة الخضراء، التي تضم عددا من المقار الحكومية والدبلوماسية بينها السفارة الأميركية، أن صوت الانفجار جاء من المنطقة، ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.

يشار إلى أنه أعيد فتح المنطقة الخضراء المحصنة في يونيو الماضي، قبل أن تقرر السلطات إغلاقها مجددا بسبب المظاهرات في محيطها.

وانتشرت المدرعات العسكرية والقوات الأمنية عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، بحسب المصدر نفسه.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout