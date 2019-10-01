شقيق لجين الهذلول يشتكي صمت السلطات

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اشتكى شقيق الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول من عدم استجابة السلطات السعودية لشكاوى رفعت مرارا من لجين ووالديها إلى النائب العام، وهيئة حقوق الإنسان في المملكة.

وقال وليد الهذلول لشبكة CNN إن النائب العام السعودي وصل إلى نتيجة مفادهاأن لجين لم يمارس التعذيب بحقها.

وأعرب شقيق الناشطة السعودية المعتقلة عن حزنه لاضطراره للجوء إلى وسائل الإعلام لإيجاد حل لهذه القضية.

يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاب مؤخرا على سؤال صحفي حول تعرض معتقلات سعوديات للتعذيب، مشددا على أنه "إذا كان الأمر كذلك فـهذا أمر بشع جدا، الإسلام يحرم التعذيب، والقوانين السعودية تحرم التعذيب، والنفس البشرية تحرم التعذيب"، مضيفا أنه بلا شك سيتابع هذا الأمر بنفسه.