"نساء داعش" ينظمن محاكم سرية لمقاضاة "الخارجات" في مخيم الهول السوري (فيديو)

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قتلت داعشية وأصيبت 7 أخريات، واعتقلت أكثر من 50 على أيدي ما تسمى "قوات الأمن الداخلي" في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، الذي يقبع فيه الكثير من ذوي مسلحي "داعش".

وحسب وكالة "هاوار"، فإن المخيم الواقع في "إقليم الجزيرة"، شهد حالة من الشغب إثر تنظيم قرابة 50 امرأة من نساء "داعش" محاكم سرية لبعض رفيقاتهن، بتهمة "خروجهن عن فكر التنظيم".

وعلى إثر ذلك، تدخل حراس المخيم للتهدئة، إلا أن النساء تمردن وأطلقن النار على ما "يسمى قوى الأمن الداخلي الكردية الخاصة بالمرأة"، ويرددن شعارات داعشية.

وذكرت الوكالة أن تبادل إطلاق النار استغرق قرابة 15 دقيقة، قبل أن تسيطر القوى الكردية على الوضع، ليتجدد بعدها التمرد وإطلاق النار على عناصر الأمن عند البوابة الخلفية لقسم "المهاجرات" في المخيم، ما أدى إلى مقتل إحدى الداعشيات ممن أطلقن النار، وإصابة 7 أخريات.

وأضافت "هاوار" أن القوى الأمنية تمكنت من اعتقال أكثر من 50 امرأة من "نساء "داعش" اللواتي كن في "المحكمة السرية" وشاركن في أعمال الشغب، لكن "قوى الأمن الداخلي الخاصة بالمرأة" لا تزال مستنفرة، وتحاول السيطرة على التمرد المنتقل إلى البوابة الخلفية لـ"قسم المهاجرات" في المخيم.

ويُعد مخيم الهول الواقع 45 كم شرقي مدينة الحسكة من أكبر المخيمات في مناطق شمال شرقي سوريا، ومن أخطر المخيمات في العالم، حيث يقطنه أكثر من 71 ألف نسمة بين لاجئ ونازح وعوائل مسلحي "داعش" الذين استسلموا لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في بلدة الباغوز آخر معاقل التنظيم الإرهابي في سوريا في مارس الماضي.