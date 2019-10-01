living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. تحويل 27 مدرسة فنية إلى مدارس عسكرية

1
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال محافظ القليوبية علاء مرزوق، إنه تم اختيار 27 مدرسة فنية في مصر لتحويلها إلى مدارس عسكرية، تحقيقا للانضباط داخل المدارس الفنية حتى يستفيد الطلاب تعليميا وتربويا.
 
وأشار وفقا لجريدة "الوطن" المصرية، إلى أنه تم البدء بمدرسة بنها الثانوية الميكانيكية، حيث بدأت تطبيق نظام التربية العسكرية والدفاع الشعبي، في إطار حرص الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم الفني على تحقيق الانضباط داخل المدارس.
 
وحضر تدشين النظام نائب قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري اللواء محمد يوسف، والمستشار العسكري للمحافظة العقيد أركان حرب أيمن كمونة.
 
وأكد نائب قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، أن الجيل الحالي هم أمل مصر ومنوط بهم الحفاظ على انتصارات الجيش المصري في حرب أكتوبر وجهود الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب.
 
وأشار إلى أن الطلاب سيحصلون على حصة تربية عسكرية يوميا خلال اليوم الدراسي لمدة ساعة تقريبا، بهدف تحقيق الانضباط داخل المدرسة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout