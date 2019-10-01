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بالصورة أشهر لقطة للواء الفغم.. الحارس أمام الملك

1
OCTOBER
2019
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بعد أن شكل رحيله صدمة لمحبيه، تداول المغردون السعوديون مجموعة كبيرة من الصور لحارس خادم الحرمين الشريفين، اللواء عبدالعزيز الفغم في عدد من المناسبات الرسمية مع الملك سلمان.
 
إلا أن صورة خطفت الألباب، ظهر فيها اللواء الفغم خلال القمة الإسلامية الأميركية، في أيار/مايو 2017 .
 
وقد فاضت تلك الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل، بالبر والمحبة والحرص، إذ بدا الفغم ينزل مستنداً على ركبته، بعد أن شاهد لباس قدم خادم الحرمين الشريفين مفتوحاً.
 
موضوع يهمك?شيع آلاف المصلين مساء الأحد، في مكة المكرمة جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم بعد صلاة العشاء لينقل لمثواه الأخير بمقبرة... شاهد جثمان اللواء الفغم يوارى الثرى.. تحت زخات المطر السعودية
وشكلت تلك الصورة إحدى أشهر صوره التي تناقلها المغردون في حينه، واستعادها السعوديون مع فاجعة رحيل الفغم منتصف ليل الأحد.
 
إلى ذلك، استخدمت الصورة الشهيرة التي التقطها المصور السعودي بندر الجلعود، في تصاميم كثيرة روجتها وسائل الإعلام المختلفة، ومنصات التواصل الاجتماعي.
 
وتنوعت التعليقات التي تداولها السعوديون ما بين دعوات بالرحمة والمغفرة، واستحضار لبطولة الفغم في حماية الملوك، وتسجيل تحركاته التي التقطتها الكاميرات في أوقات سابقة.
 
 
يذكر أن الفغم برز كأشهر حارس شخصي في تحركاته مع خادم الحرمين الشريفين، خلال الحضور الرسمي للملك في العديد من المناسبات، ليشتهر في لقطات متنوعة ما بين فوتوغرافية وفيديوهات وهو يقف خلف الملك مباشرة أو إلى جانبه.
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