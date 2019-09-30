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النائب العام في مصر يحيل جدة الطفلة الضحية جنة للمحاكمة

30
SEPTEMBER
2019
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قرر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، الأحد، إحالة جدة الطفلة جنة للمحاكمة العاجلة بتهمة "تعذيبها حتى الموت".
 
وجاء في قرار النائب العام الخاص بالقضية رقم 14167 لسنة 2019 جنايات شربين، "إحالة المتهمة صفاء عبدالفتاح عبداللطيف إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات، لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين جنة محمد سمير (5 سنوات)، وأماني محمد سمير (6 سنوات)، وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة أولاهما".
 
وأشار بيان صادر عن النيابة العامة، إلى أن "التحقيقات نفت ما أثير عن وقوع اعتداء جنسي على الطفلة جنة‬ وشقيقتها".
 
يذكر أن جموعا من المصريين بمحافظة الدقهلية خرجت في مسيرات للمطالبة بالقصاص من جدة الطفلة جنة التي قضت متأثرة بإصاباتها جراء التعذيب على يد جدتها لأمها.
 
ورفض المحامون في مركز شربين بمحافظة الدقهلية تولي الدفاع عن الجدة، واتفقوا على رفض توليهم الدفاع عنها ومقاطعة كل من يوافق الحضور مع الجدة أو غيرها من المتهمين في القضية، باستثناء من انتدبته المحكمة لتصحيح الإجراءات.
روسيا اليوم
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