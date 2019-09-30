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أرادت الانتقام من زوجها فألقت برضيعتها في النهر!

30
SEPTEMBER
2019
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أقدمت امرأة مصرية بمحافظة الأقصر على قتل طفلتها الرضيعة بطريقة مروعة، إذ أغرقتها في "ترعة" حتى تنتقم من زوجها.
 
وبحسب ما اشارت "ارم نيوز" فقد بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مركز شرطة القرنة في الأقصر بلاغًا من "ر.م.م.أ " ( 26 عامًا)، ربة منزل، تتهم فيه زوجها بإرسال شخصين مجهولين لخطف ابنتها "أسيل" حديثة الولادة (40 يومًا).
 
وبتشكيل فريق بحث وتحرٍ لكشف ملابسات الواقعة، تبين عدم صحة رواية المتهمة، وبمناقشة الشهود والإطلاع على الكاميرات القريبة من المكان، تبين عدم وجود والدة الطفلة في المكان الذي أشارت إليه.
 
وبتضييق الخناق على المبلغة في التحقيقات، اعترفت بقيامها بإلقاء نجلتها بترعة "سواحل أرمنت" للتخلص منها وإلصاق التهمة بزوجها لوجود خلافات بينهما.
 
وقد عثرت قوات الامن  على جثة الرضيعة وتم انتشالها من المياه بإرشادها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
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