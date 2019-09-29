بالفيديو.. كيف قتل "حارس الملوك" عبدالعزيز الفغم؟

كشفت شرطة مكة اليوم تفاصيل مقتل عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي، لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز الذي قضى بعد إطلاق النار عليه بسبب "خلاف شخصي" في مدينة جدة غرب المملكة.
وأكد المتحدث أن عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين كان يزور منزل صديق في مدينة جدة مساء السبت ثم حضر صديق آخر يدعى ممدوح آل علي.
وأضاف أنه "أثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم وآل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار" ما أدى إلى مقتل الفغم وإصابة شخصين في المنزل أحدهما عامل فيليبيني.
وقتل آل علي في وقت لاحق وأصيب خمسة من رجال الأمن عندما رفض الاستسلام، بحسب المتحدث.
وبحسب البيان فإنه "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره".
"عكاز الملك"
واللواء الطويل القامة والنحيل الذي يحرس الملك سلمان عن قرب حاضر في أذهان السعوديين الذين أعربوا عن حزنهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إن اللواء كان بمثابة "عكاز للملك" الذي يبلغ من العمر 83 عاما، وكان يرتكز عليه أثناء المشي.
وبدأ السعوديون بمشاركة صور ومقاطع مصورة تجمع بين الفغم والعاهل السعودي، بينها صورة يقوم فيها الفغم بربط حذاء الملك سلمان وهو جالس.
وكتبت صحيفة عكاظ السعودية على موقعها الإلكتروني "جاء نبأ مقتل الفغم كالصاعقة على السعوديين، إذ شعروا بحزن كبير على فقدانه".