امّه نصحته بضرب زوجته ليلة الدخلة لفرض "سطوته الذكورية"... زوج يعتدي على زوجته بخرطوم جرة الغاز ويدخلها العناية المركّزة بعد 3 ساعات من زفافهما!

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شهدت مدينة الحسكة، قبل يومين، حادثة مروّعة بين عرسان جُدد، تسببت بدخول العروس بحالة غيبوبة بعد كسور في الرأس والحوض.

حيث اعتدى عريس على عروسته بالضرب المبرح، مستخدمًا خرطوم جرة الغاز وقطعة حديدية أخرى، وذلك ليلة زفافهما، مسببًا بدخولها في حالة غيبوبة بعدما حاول فرض “سطوته الذكورية” حسب العادات.

وذكرت صفحات إخبارية سورية أنَّ العروس تمَّ نقلها إلى المستشفى وذلك بعد مرور 3 ساعات فقط على انتهاء زفافها، حيث تمَّ إدخالها إلى العناية المركزة، في إحدى المستشفيات بريف الحسكة، بعد إصابتها بكسر في الجمجمة.

وأوضحت الفحوصات الأولية أنَّ الضحية تعاني من كسر في الجمجمة وكسر في الحوض.

وعلّق زوج الضحية على الحادثة قائلاً، إنَّ “أمه نصحته بضرب زوجته، ليلة الدخلة، حتى تخاف منه، ومن أجل تجنّب ما حدث مع إخوته من زوجاتهم اللواتي سيطرن عليهم”.

وأضاف أنه “ضرب زوجته على وجهها 3 مرات”، لـ يثبت أنه رجل، إلّا أنَّ زوجته ردّت عليه، مما أثار غضبه فضربها بقطعة حديدية على رأسها.

VDLnews