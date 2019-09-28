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وزير خارجية البحرين يطالب بردع "حزب الله" ويصفه بـ "الإرهابي"

28
SEPTEMBER
2019
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وزير خارجية البحرين يطالب بردع "حزب الله" ويصفه بـ "الإرهابي"وزير خارجية البحرين يطالب بردع "حزب الله" ويصفه بـ "الإرهابي"
طالب وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بردع "حزب الله" ووصفه بـ"الإرهابي".

وقال "لا يمكن التغافل عن الدور الخطير لـ"حزب الله" في نشر الإرهاب وتنفيذ الأجندة الإيرانية"، مضيفا: "تبني النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود خلق شبكات من التنظيمات الإرهابية المتطرفة"، بحسب عدة تدوينات نشرتها صحيفة "الأيام" البحرينية.

وأضاف: "نجدد الإشادة بالمسار الحاسم الذي تسلكه الولايات المتحدة الأمريكية في مجابهة إيران، ونؤكد دعمنا لمواصلة تجفيف منابع الإرهاب ووقف السياسات الهدامة للنظام الإيراني".

واستطرد: "تتعرض إمدادات الطاقة للخطر جراء سلوكيات إيران، واستهدافها المتكرر للسفن التجارية، فالإرهاب الإيراني ما يزال متواصلا منذ خمسة وثلاثين عاما، ونجدد إدانتنا للاعتداء الإرهابي باستهداف منشآت نفطية في السعودية ونحمل إيران مسؤوليته".

وذكرت الصحيفة البحرينية، في وقت سابق، أن وزير الخارجية اجتمع، اليوم السبت، مع مجموعة المنظمات اليهودية الأمريكية والعالمية، على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وقالت إنه استعراض مسار العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، خلال الاجتماع، وما تشهده من تطور كبير على كل المستويات.

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