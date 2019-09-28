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رغم محاولات إقفالها....اجتماع حشد الدعم للأونروا حقق تبرعات بـ 31 مليون دولار في الأردن

28
SEPTEMBER
2019
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أعلن الأردن، اليوم السبت، أن وكالة “الأونروا” تحصلت على تبرعات إضافية بقيمة 31 مليون دولار، مما أدى إلى تقليص العجز المالي في موازنة الوكالة لهذا العام إلى 89 مليون دولار.

وأكدت الخارجية الأردنية في بيان أنه “نتج عن الاجتماع الذي نظمته المملكة لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالتعاون مع مملكة السويد تقديم تبرعات إضافية للوكالة بقيمة 31 مليون، مما أدى إلى تقليص العجز المالي في موازنة الوكالة لهذا العام إلى 89 مليون دولار”.

وأشار البيان إلى أن إعلان دول عديدة حضرت الاجتماع، الذي رأسه وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية السويد، آن ليندي، وحضره وزراء خارجية وممثلين عن 24 دولة، إضافة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة تيجاني محمد باندي، عزمها تقديم تبرعات إضافية بعد انتهاء تحقيق بدأته الأمم المتحدة بمخالفات إدارية مزعومة.

وقال الصفدي إن “التحقيق الذي يجري وفق قوانين الأمم المتحدة وأنظمتها لا يجب أن يؤثر على الوكالة وعلى خدماتها الحيوية للاجئين”، مضيفا “أن الاجتماع كان رسالة واضحة وضرورية أن المجتمع الدولي يدعم أونروا وأن “الوكالة موجودة لتبقى” إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي في إطار حل شامل ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967″.

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