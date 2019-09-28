السعودية: فرض غرامات على من لا يلتزم “اللباس المحتشم”

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها ستفرض غرامات على مخالفة “لائحة الذوق العام” ولا سيّما “اللباس غير اللائق” و”التصرفات الخادشة للحياء”. وحدّدت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب عليها بغرامات مالية، وذلك غداة إعلان بدء السعودية بإصدار تأشيرات سياحية لمحاولة تنويع الموارد الاقتصادية للبلاد التي تعتمد بشكل كبير على النفط.



ونقل بيان للحكومة السعودية عن وزارة الداخلية قولها إن اللائحة تفرض على الرجال والنساء ارتداء اللباس المحتشم وعدم خدش الحياء العام، وإن للنساء حرية اختيار لباسهن شرط ان يكون محتشما.