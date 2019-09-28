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بالصورة: مأساة الطفلة "جنى" .. اغتصبها خالها وحرقتها جدّتها!

28
SEPTEMBER
2019
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أعلن وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية المصرية سعد مكي، عن وفاة طفلة كانت ضحية تعذيب جدتها، حيث توقف قلبها بالمستشفى الدولي في المنصورة.

وكشف مكي أن وفاة الطفلة جنة عاطف (5 سنوات) جاء نتيجة لتوقف عضلة القلب والإصابات المتعددة التي عانت منها، ما اضطر الفريق الطبي إلى إجراء عملية بتر لساقها يوم الخميس الماضي.

وكانت جنة دخلت مستشفى شربين العام، وبعد خضوعها للفحص تبين وجود إصابات وكدمات ناجمة عن الكيّ بمنطقة الحوض وحول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر.

وبعد إبلاغ الشرطة نقلت الطفلة لمستشفى المنصورة الدولي، وباستجواب جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها بتعذيبها وحرقها لأنها كانت تتبول لا إراديا، وقد صدر مساء الأربعاء قرار بحبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر مطلعة قولها إن النيابة العامة، قررت إعادة استجواب الجدة مرة أخرى، وسيجرى مواجهتها بما ورد في تقرير الطبي الخاص بالضحية، وأيضا سيجرى توجيه اتهام القتل العمد للجدة، بعد أن ثبت في تحريات المباحث وتحقيقات النيابة أن الجدة عذبت الضحية حتى الموت.

وأضافت المصادر، أن النيابة حققت مع الجدة في وقت سابق ووجهت لها تهمة التعذيب، وجرى حبسها على ذمة التحقيقات، وعقب وفاة الطفلة في الساعات الأولى من صباح اليوم، خرجت المتهمة من محبسها وجرى عرضها على النيابة وتعديل الاتهام، ونسبت إليها تهمة القتل العمد.

وكانت قضيّة الطفلة جنة قد أثارت استياء الرأي العام عقب انتشارها، إذ أشار عدد من الناشطين أن الطفلة كانت ضحية اغتصاب خالها لها، إضافة الى تعذيب الجدّة.
وأطلق ناشطون وسم "‎#إغتصاب_الطفلة_جنى_جريمة"، استنكاراً لما تعرّضت له الفتاة.
Al-Jadeed
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