واشنطن تدعو رعاياها في مصر إلى توخي الحيطة

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دعت السفارة الأمريكية لدى القاهرة رعاياها إلى "توخي الحذر وتجنب مناطق التظاهرات ونشاطات الشرطة"، يوم غد الجمعة.

وأصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم الخميس، تنبيها قالت فيه: "في ظل دعوات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم الجمعة، 27 سبتمبر، نذكر مواطني الولايات المتحدة المسافرين والمقيمين (في مصر) بضرورة تجنب مناطق المظاهرات وتمركزات الشرطة".

وأوصت السفارة الأمريكيين أيضا بتوخي الحذر في حال تواجدهم بالقرب من تجمعات الناس والاحتجاجات، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية كي يكونوا على علم بتطورات الوضع.

والجمعة والسبت الماضيين، بثت قنوات فضائية معارضة في مصر ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لاحتجاجات قالوا إنها مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

بينما شككت وسائل إعلام محلية مؤيدة في تلك المقاطع، وأشارت إلى أنها "مفبركة"، قبل أن تتراجع بعضها وتقر بوجود مظاهرات محدودة.