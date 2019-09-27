living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرزاز: فريق وزاري يتحاور مع نقابة المعلمين الأردنيين بشأن الرواتب

27
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن الفريق الوزاري المعني بمتابعة ملف إضراب نقابة المعلمين يتحاور مع مجلس النقابة حول أرقام محددة، تنعكس بشكل مباشر على الرواتب.
 
وأوضح أن الحديث يدور حول المعلمين بجميع تصنيفاتهم، سواء كان معلما مساعدا، أو معلما أول، أو معلما خبيرا، وتحفزهم على تحسين أدائهم التعليمي.
 
وأكد الرزاز أن علاوة الـ 50% التي تطالب بها نقابة المعلمين غير واردة، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي "لا يسمح إطلاقا بمثل هكذا زيادات" وأن حكومته لم تلتزم بها، مثلما لم تلتزم بها حكومات سابقة.
 
وقال إنه مضى 3 أسابيع على الإضراب، مؤكدا أن الحكومة الأردنية "نفسها طويل، وصدرها واسع للحوار، ولكن مصلحة الطلبة فوق كل اعتبار وهذا ما يؤمن به المعلم قبل أي شخص آخر في المجتمع".
 
وأوضح أنه أوعز للفريق الوزاري المعني بمتابعة ملف الإضراب، ووزارة التربية والتعليم وكوادرها للعمل بشكل مكثف على مدى الــ 48 ساعة المقبلة، بهدف "تسهيل عودة الطلبة إلى المدارس الأسبوع المقبل، والتي هي مسؤولية مشتركة بين المعلم والطالب، وولي الأمر، والنقابة، والحكومة".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout