living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السعودية ..الأجنبيات لن يضطررن لارتداء العباءة والبرقع

27
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نقلت "بلومبيرغ" عن رئيس الهيئة السعودية للسياحة، أحمد الخطيب، أن النساء الأجنبيات لن يضطررن لارتداء العباءة والبرقع خلال زيارتهن للمملكة، ولكن سيتم إرشادهن بارتداء "ملابس محتشمة".
 
وأوضح الخطيب في حديث لـلوكالة في الرياض بأن الحكومة السعودية ستفتح غدا (السبت) طلبات الحصول على تأشيرات سياحية عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة، بينما يمكن للسياح الآخرين التقديم في السفارات والقنصليات في الخارج.
 
ولفتت بلومبيرغ إلى أن الحكومة تعهدت بتطوير السياحة كجزء من خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي، حيث يؤكد المسؤولون بأنه قطاع واعد يمكن أن يساعد في جذب الأموال إلى المملكة وجلب نوع جديد من الإنفاق الأجنبي.
 
وقال الخطيب: "نحن نشجع القطاع الخاص والمستثمر على المجيء واستكشاف مقدار الفرص الهائل"، مشيرا إلى تفاصيل خطط توسيع طاقة المطارات وإضافة مئات الآلاف من غرف الفنادق وتطوير عروض المطاعم وأنماط الحياة.
 
وكشف الخطيب أن الحكومة تستهدف 64 مليون زيارة بحلول عام 2022 و100 مليون سنويا بحلول عام 2030 - بزيادة عن 40 مليون اليوم - رغم أن هذا يشمل السياح المحليين والأجانب، مشيرا إلى أن السعوديين سيقبلون بتدفق السياح.
 
وقال الخطيب "لدينا مئات الآلاف من الطلاب السعوديين الذين درسوا في الخارج وعادوا، ونحن نرحب بالثقافات المختلفة والديانات المختلفة". "نحن أمة مرحبة للغاية".
 
وأشار إلى أن البلاد قد مرت بالفعل بتغييرات هائلة على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك وضع حد لحظر قيادة المرأة وإدخال دور السينما والحفلات الموسيقية.
 
وأضاف الخطيب: "إذا كنت لا توافق على شيء ما، فيحق لك عدم الذهاب إليه أو عدم زيارته". "اليوم معظم التغييرات وراءنا".
 
واعتبر أن العباءات ستكون اختيارية للزوار والمقيمين الأجانب، لكنها ستخضع لقواعد تتطلب ارتداء ملابس محتشمة.
 
وأوضح قائلا "ستنشر الحكومة قانون اللباس، والحكومة هي أعلى سلطة".
 
وأكد الخطيب أن "ما يمكن للسائح رؤيته هنا في المملكة العربية السعودية واستكشافه هو الثقافة - الثقافة القوية والعظيمة التي لدينا".
 
وألمحت "بلومبيرغ" إلى أن التأشيرات الجديدة يمكن أن تجتذب المزيد من المسافرين المغامرين، خصوصاً أولئك الذين يرغبون في زيارة الجزر البكر، أو رؤية المواقع التاريخية غير المعروفة أو استكشاف ثقافة يساء فهمها.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout