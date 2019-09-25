بث مشاهد من داخل قصور السيسي وأبنائه.. سربها ضابط (فيديو)

A + A -

لندن- عربي21 - بث الإعلامي المصري المعارض، عبد الله الشريف، فيديو قال إنه صور من داخل القصر الجديد لرئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي تحدث عنه الفنان والمقاول المصري محمد علي.

ويظهر الفيديو، الذي بثه الشريف عبر قناة على "يوتيوب" في حلقة استثنائية، وكشف أنه تلقاه من أحد الضباط العاملين في القصر، عددا من الفلل لأنجال السيسي، إضافة إلى فيلتين لشخصيتين عربيتين بنيتا على حساب الدولة المصرية.

وقال الشريف: "معلش حلقة إستثنائية جديدة وسط الأسبوع لم أستطع الإنتظار ليوم الخميس لبثها لما فيها من معلومات".

ووثق الفيديو، قصر السيسي الجديد من الداخل والخارج، وما يحويه من قاعة مؤتمرات وساحات خضراء واسعة، وحمامات سباحة، إلى جانب المبالغة في أعمال الديكور والتشطيبات الفاخرة.

كما وثق الفيديو، بحسب الضابط، وجود فيلتين بجوار قصر السيسي، الأولى لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والثانية لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم بناؤهما على حساب الدولة المصرية.

وبث الشريف، خلال الحلقة الاستثنائية، مقطع فيديو آخر لطائرة هيلوكبتر تحط في القصر الرئاسي الجديد بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي، مؤكدا أنها أخذت أشياء من داخل القصر.

كما بث الشريف، صورا من داخل معسكر قوات أمن طرة بطريق الأوتوستراد، تظهر اقتياد عنصري أمن لمعتقلين اثنين مغمضي الأعين، قائلا إن "المعتقلين يحملان أرقام 38 و 42 من ضمن 221 معتقلا، إضافة الى 14فتاة يعتقلن في نفس السجن".