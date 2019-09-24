اجتماع ضم وزراء خارجية لبنان والعراق والاردن وتركيا في نيويورك عرض ملف النزوح السوري وتأكيد مبدأ العودة كحل نهائي

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عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك اجتماع وزاري رباعي ضم وزارء خارجية العراق الاردن لبنان وتركيا، بناء على مبادرة مشتركة بين وزيري خارجية لبنان جبران باسيل وتركيا مولود جاويش اوغلو، للتداول في ملف النازحين السوريين إلى دول الجوار السوري الأربع.



و‏بعد التداول تم الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء مهمتها إعداد ورقة عمل مشتركة ‏ليبحثها الوزراء وليتشاورا بشأنها مع الدول والجهات المعنيةبملف النازحين السورييين



وكان الاتفاق تاما على مبدأ العودة كحل نهائي وحيد لهذه الأزمة ، على ان تتوفر الشروط لذلك ومن ابرزها الحصول على دعم الدول والهيئات المسؤولة عن تمويل العودة .