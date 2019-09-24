"هيكا" تجتاح بحر العرب.. والسلطات العمانية تحذر!

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان تحذيرات من العاصفة المدارية في بحر العرب والتي تم تسميتها بـ "هيكا".

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الاثنين تحذيرات قالت فيها إن "آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تمركز العاصفة المدارية هيكا غرب بحر العرب على خط عرض 20.2 شمالا وخط طول 62.9 شرقا".

وأضافت: "تواصل العاصفة المدارية تحركها بإتجاه الغرب نحو سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى حيث من المتوقع عبور المركز بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة، مساء الثلاثاء".

وأهابت الهيئة بالجميع "ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة". ودعت إلى ضرورة متابعة التحذيرات والنشرات الجوية الصادرة عنها.

بدورها، نشرت شرطة عمان السلطانية على صفحتها في "تويتر" بيانا حذرت فيه المواطنين والمقيمين على امتداد السواحل بين محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية إلى عدم ارتياد البحر خلال الساعات القادمة، نظرا لتطور الحالة المدارية لهيكا إلى إعصار من الدرجة الأولى وبسرعة دوران حول المركز تقدر بـ (65- 70) عقدة، واقترابه من سواحل المحافظتين.