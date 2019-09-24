هذه هي عقوبة الأب المعذب لطفلته!

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كشف المستشار القانوني السعودي، بندر العمودي، عن العقوبة المنتظر توقيعها على الأب الذي انتشر له مقطع وهو يضرب ابنته بعنف.

وقال العمودي لصحيفة "البيان" الإماراتية: "تم ضبط الأب وتسليمه إلى النيابة العامة وإحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية لتنزيل العقوبة التأديبية المقدرة من قبل القاضي، حسب الحالة المنظورة والواقعة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من نظام حماية الإيذاء".

وأوضح: "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية".

من جانبه، قال المحامي عبد العزيز بن باتل: "تتولى النيابة العامة التحقيق مع هذا المعنف، وفي حال جمعت كافة الأدلة تصدر قرار الاتهام وتحيل المتهم إلى المحكمة الجزائية، وتصدر الحكم بعد سماع الدعوى ودفاع المتهم وتفحص كافة الأدلة، وتكون العقوبة تعزيرية يقدرها القاضي وفقا لفداحة الجريمة وملابسات الواقعة على ضوء نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء".

يذكر أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد موقع والد الطفلة وإلقاء القبض عليه في مدينة الرياض، وتحويله للجهات المختصة بعد أن حاول الاعتذار وخلق حجج بكونه مريضا ويعاني من ظروف نفسية لترك زوجته المنزل ومعه أربعة أطفال.