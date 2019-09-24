living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حريق كبير قرب محطة قطار في مصر.. وهيئة "السكة الحديد" تعلق

24
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اندلع حريق كبير في منطقة قريبة من محطة قطارات المنيا، جنوبي القاهرة، مساء الاثنين، فيما نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تأثر حركة السير.
 
وقالت مصادر "سكاي نيوز عربية"، إن قوات الحماية المدنية في المحافظة أخمدت حريقا اندلع في مخلفات وحشائش جافة قريبة من محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة.
 
وامتد الحريق إلى ورشة إصلاح قطارات، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.
 
وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أن الحريق امتد إلى عربتي قطار خردة فارغتين، بعد أن بدأ على ضفة ترعة الإبراهيمية بالجهة الشرقية المجاورة لشريط السكك الحديدية.
 
ومن جهة أخرى، نفت هيئة السكة الحديد ما تداولته بعض المواقع الإعلامية، من اندلاع حريق بأحد قطاراتها قرب محطة المنيا، على خط القاهرة-السد العالي.
 
وأكدت الهيئة في بيان، أن "حركة القطارات تسير بصورة طبيعية"، وأن "ما حدث هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية قرب حوش محطة المنيا، بعيدا عن الخط الطوالي".
 
وأضاف البيان أن "النيران امتدت لعربتي خردة بعيدا عن المحطة، وتم إطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا، ولا خسائر مادية أوبشرية، كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout