حريق كبير قرب محطة قطار في مصر.. وهيئة "السكة الحديد" تعلق

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اندلع حريق كبير في منطقة قريبة من محطة قطارات المنيا، جنوبي القاهرة، مساء الاثنين، فيما نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تأثر حركة السير.

وقالت مصادر "سكاي نيوز عربية"، إن قوات الحماية المدنية في المحافظة أخمدت حريقا اندلع في مخلفات وحشائش جافة قريبة من محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة.

وامتد الحريق إلى ورشة إصلاح قطارات، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أن الحريق امتد إلى عربتي قطار خردة فارغتين، بعد أن بدأ على ضفة ترعة الإبراهيمية بالجهة الشرقية المجاورة لشريط السكك الحديدية.

ومن جهة أخرى، نفت هيئة السكة الحديد ما تداولته بعض المواقع الإعلامية، من اندلاع حريق بأحد قطاراتها قرب محطة المنيا، على خط القاهرة-السد العالي.

وأكدت الهيئة في بيان، أن "حركة القطارات تسير بصورة طبيعية"، وأن "ما حدث هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية قرب حوش محطة المنيا، بعيدا عن الخط الطوالي".

وأضاف البيان أن "النيران امتدت لعربتي خردة بعيدا عن المحطة، وتم إطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا، ولا خسائر مادية أوبشرية، كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة".