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سقوط صاروخين بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد

24
SEPTEMBER
2019
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قالت مصادر أمنية ودبلوماسية إن صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد بالقرب من السفارة الأميركية ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
 
وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بانطلاق صفارات الإنذار المتقطعة في محيط السفارة الأميركية منبهة إلى ضرورة الدخول إلى الملاجئ.
 
وقالت مصادر أمنية أجنبية داخل المنطقة الخضراء إن "صاروخ كاتيوشا سقط قرب السفارة الأميركية، وسقط آخر داخلها على بعد ثلاثة أمتار من البوابة الجنوبية الغربية".
 
وأوضحت المصادر نفسها أن صاروخاً ثالثاً سقط في نهر دجلة المحيط بالمنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وافتتحت شوارعها مؤخرا، ما عدا الطرقات المؤدية إلى السفارة الأميركية.
 
من جهته، أكد ضابط في الشرطة العراقية إن "صاروخي كاتيوشا سقطا حوالى الساعة 23,40 (20,40 ت غ) داخل المنطقة الخضراء وعلى مقربة من السفارة الأميركية".
 
وأضاف أنه تم تحديد موقع انطلاق الصواريخ وهي منطقة هور رجب الواقعة في جنوب بغداد، والتي تضم فصائل عدة موالية لإيران.
 
ولفتت مصادر غربية داخل المنطقة الخضراء إلى سماع صفّارات الإنذار من داخل سفارة الولايات المتحدة مرتين متتاليتين.
 
غير أن مركز الإعلام الأمني العراقي أعلن في بيان عن سقوط "قذيفتي هاون" في محيط المنطقة الخضراء، من دون الإشارة إلى السفارة الأميركية.
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