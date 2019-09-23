living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. التحقيق بقضايا فساد في مؤسسة رئاسة الجمهورية

23
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
باشر جهاز الكسب غير المشروع التابع للحكومة المصرية التحقيق في قضية تجاوزات مالية بمؤسسة رئاسة الجمهورية، بعد أن ضبطت الرقابة الإدارية عددا من الموظفين المتورطين بقضايا فساد.
 
وأصدر الجهاز بعد تحقيقات معمقة قرارا بإحالة مسؤول في الإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، ومسؤول آخر عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، ومهندس بشركة مقاولات، ومسؤول آخر متورط إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
 
وأوضحت التحقيقات الأولية أن متهمين اثنين حصلا على "كسب غير مشروع" لنفسيهما ولغيرهما، حيث كان أحدهما يحوز دون وجه حق مبلغا يتجاوز 11 مليون جنيه استفاد منه رفقة زوجتيه السابقتين.
 
ووُجهت للمتهم الثاني تهمتان بالحصول لنفسه ولزوجته ووالدها على كسب غير مشروع بتدخله لدى المتهم الأول، كما حصل لشقيقه على كسب غير مشروع وثبوت وجود زيادة في ثروته لا تتناسب مع موارده، الأمر الذي أدى إلى وجود مصروفات غير معلومة المصدر وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
 
أما التهمة الثانية الموجهة له، فاشتملت على ذكر بيانات غير صحيحة عمدا في إقرارات الذمة المالية المقدمة، حيث أغفل عمدا ملكيته وزوجته للعديد من مكاسبهما، وهو الأمر الذي يعاقب عليه بالقانون.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout