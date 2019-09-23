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عائلة "معذب الطفلة" تكشف مفاجأة عن الفيديو المسرب!

23
SEPTEMBER
2019
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قالت عائلة يوسف القططي، الفلسطيني الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلته، إن ما أقدم عليه ابنهم عمل إجرامي وفضيحة للعائلة.

وأوضح زهير القططي، وهو مختار العائلة، في تصريحات على إذاعة "راية" الفلسطينية: "تلقينا الفيديو ولا نعرف أين مصدره في البداية، وعندما رأينا الأخبار تنتشر فاستنكرنا كلنا، وأفراد العائلة استنفرت على الخاص لأن ما جرى عمل إجرامي وفضيحة للعائلة".

وأضاف القططي: "نحس أن زوجته هي من قامت بتصويره كي يتم تسريب الشريط للسعوديين ويكسب تعاطفهم فيتبرعون له، والهدف من هذا هو التسول".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو تعنيف طفلة من طرف والدها. وأظهر المقطع شخصا يحمل طفلة لا يتجاوز عمرها العام الواحد، ويقوم بضربها وتعذيبها محاولا إجبارها على الوقوف، بينما هي تصرخ بين يديه.

وكان الأمن العام السعودي قد أعلن عن اعتقال معذب الطفلة، وقال في بيان، إن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية لقيامه بتعذيب طفلته، وقامت بتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

روسيا اليوم
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