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العراق.. "الحشد الشعبي" ينفي قصف موقع له في محافظة الأنبار

23
SEPTEMBER
2019
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نفت قيادة "الحشد الشعبي" بمحافظة الأنبار العراقية، مساء اليوم الأحد، استهداف موقع لقواته من قبل طائرة مجهولة.
 
وقال قائد عمليات شرق الأنبار للحشد، علي المظفر لـRT: "الأنباء التي تحدثت عن استهداف قوة من الحشد الشعبي بالقرب من بحيرة الثرثار غير صحيحة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
 
وسابقا الأحد، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، اليوم الأحد، بأن طائرة مجهولة أقدمت "على قصف موقع للحشد الشعبي قرب بحيرة الثرثار بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين".
 
وكان مصدر أمني مطلع قد أفاد، في وقت سابق من اليوم، عن تعرض معسكر لـ "الحشد الشعبي" إلى ضربة جوية مجهولة غربي الأنبار.
 
وشهدت الأيام الماضية، هجمات متكررة لطائرات مجهولة ضد مواقع "الحشد الشعبي" في مناطق متفرقة من البلاد.
روسيا اليوم
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